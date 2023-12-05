Первый трейлер GTA 6 выпустили официально

Rockstar после утечки выпустила трейлер Grand Theft Auto 6 официально. В нём показали главных героев и современный Вайс-Сити (где и будут разворачиваться события игры). Традиционно для студии сюжетные детали в первом ролике опустили, ограничившись демонстрацией атмосферы города.

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GTA 6 выйдет в 2025 году, но платформы не назвали. Согласно прежним квартальным отчётам издателя, новинку надеются выпустить до конца марта 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.