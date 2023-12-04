Группа Poets of the Fall выступит на The Game Awards в образах музыкантов из Alan Wake 2

Участники финской рок-группы Poets of the Fall выступят в рамках шоу-программе ивента The Game Awards 2023. Об этом рассказал ведущий и организатор Джефф Кили.

Музыканты примерят на себя образы вымышленного коллектива Old Gods of Asgard, который появлялся в играх студии Remedy. В первом Alan Wake группу можно было услышать по радио, в Control — через плеер, а для сиквела Poets of the Fall записали два трека.