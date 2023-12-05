Sony запатентовала DualSense с выводом подсказок для игр на встроенном экране

Компания Sony подала заявку на патент нового контроллера DualSense для PlayStation 5 с сенсорным экраном и подсказками на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал Game Rant.
Согласно описанию патента, Sony хочет заменить тачпад на сенсорный экран, который будет отображать контекстные подсказки для игроков. Эти рекомендации благодаря системе машинного обучения будут адаптироваться в зависимости от происходящего, уровня сложности и стиля игры пользователя. Целью такого нововведения является повышение мастерства и удовольствия от игры.
Так, если игрок застрянет на каком-то этапе игры, на сенсорном экране отобразятся подсказки, которые помогут в прохождении. Патент также содержит схематические изображения того, как могут выглядеть новый геймпад и подсказки, выводимые на сенсорный экран устройства.
Однако стоит отметить, что регистрация патента не гарантирует реализацию идеи. Возможно, Sony просто исследует различные варианты развития своего контроллера и не планирует выпускать подобный DualSense в ближайшее время.