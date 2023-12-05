Sony запатентовала DualSense с выводом подсказок для игр на встроенном экране

Компания Sony подала заявку на патент нового контроллера DualSense для PlayStation 5 с сенсорным экраном и подсказками на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал Game Rant.

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Согласно описанию патента, Sony хочет заменить тачпад на сенсорный экран, который будет отображать контекстные подсказки для игроков. Эти рекомендации благодаря системе машинного обучения будут адаптироваться в зависимости от происходящего, уровня сложности и стиля игры пользователя. Целью такого нововведения является повышение мастерства и удовольствия от игры.

Так, если игрок застрянет на каком-то этапе игры, на сенсорном экране отобразятся подсказки, которые помогут в прохождении. Патент также содержит схематические изображения того, как могут выглядеть новый геймпад и подсказки, выводимые на сенсорный экран устройства.