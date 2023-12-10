5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Pluto’s Island

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Pluto’s Island — сюрреалистическая, психоделическая RPG от первого лица, похожая на эдакую «кошмарную» версию The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Броский арт-дизайн — пожалуй, главный аргумент в пользу Pluto’s Island, но под интересным визуалом скрывается простой, достаточно занятный геймплей.

Steam

The Exit 8

Жуткий хоррор о человеке, застрявшем в бесконечном подземном переходе под японским городом. Игроку, конечно же, нужно сбежать, но найти выход без «пугалок» не получится: в этом плане The Exit 8 похожа на гибрид P.T. и городских легенд про Закулисье.

Steam

Reaver

В ранний доступ вышла Reaver — старомодный, высокоскоростной шутер. И под «высокоскоростным» подразумевается тот факт, что скорость бега главного героя заставляет протагонистов большинства старых шутеров нервно стоять в сторонке. На данный момент версия в раннем доступе предлагает восемь уровней, бесконечный режим арены, 10 оружий и 11 типов противников. Полный релиз Reaver намечен на 2025 год.

Steam

Brush Burial

«Легкий» иммерсив-сим стилизованный под ретро, в том числе Thief. В Brush Burial игрок может примерить на себя роль болотного дьявола, который отправляется на поиски таинственной богини-ведьмы, чтобы обрести покой. По словам самих разработчиков, игра делает акцент на исследование мира, атмосферу и сюрреалистическое повествование.

Steam

Wizordum

Wizordum — шутер старой школы, стилизованный под платформеры эпохи Apogee. Собственно, восставшая из пепла Apogee Entertainment и занимается изданием игры. Версия в раннем доступе предлагает первый из трех запланированных эпизодов — примерно так же, как раньше распространялись shareware-демки. Хотя сами разработчики ссылаются на Heretic как один из источников вдохновения, Wizordum выглядит совсем не страшно — пиксель арт яркий и приятный на взгляд, если не обращать внимания на литры крови.