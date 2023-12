5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

Pluto’s Island

Pluto’s Island — сюрреалистическая, психоделическая RPG от первого лица, похожая на эдакую «кошмарную» версию The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Броский арт-дизайн — пожалуй, главный аргумент в пользу Pluto’s Island, но под интересным визуалом скрывается простой, достаточно занятный геймплей.