Патч 2.1 для Cyberpunk 2077 станет «последним большим обновлением» для игры

Студия CD Projekt Red подчёркивает, что предстоящее обновление 2.1 станет последним большим апдейтом для Cyberpunk 2077. Об этом разработчики рассказали изданию IGN.

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Согласно финансовым отчётам, уже половина сотрудников студии работают над WItcher 4, а после релиза 2.1 таковых станет ещё больше. В CD Projekt Red также планируют заняться сиквелом Cyberpunk 2077.

Среди прочего, выходящее 6 декабря обновление добавит в игру метрополитен, радио во время прогулок по городу, уличные гонки с новым транспортом, новые механики в сражение с Адамом Смэшером и ряд других особенностей.