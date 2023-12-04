Письмо из эпилога Baldur's Gate 3 может намекать на новое творение Larian

В недавно добавленном для Baldur’s Gate III эпилоге фанаты обнаружили письмо Витерса, которое породило ряд теорий о возможном грядущем контенте.

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Когда протагонист игры находит письмо, то он понимает его буквы и слова письма, но истинный смысл послания от него ускользает. А далее при изучении текста упоминают про «тёмное Солнце» в белом небе, некое «предложение» и «предупреждение».

Отдельные пользователи предположили, что речь идёт о целой новой игре, созданной на основе сюжетной кампании под названием Dark Sun — она разворачивается в альтернативной версии вселенной Dungeons & Dragons, которая превращает фэнтези-мир в постапокалипсис.

Другая концепция, больше похожая на правду, связана с местным богом лжи Цириком, ведь «Тёмное Солнце» — это одно из его прозвищ и важный символ в его храмах. Тем более, что Цирик выступает против других божественных созданий, чьи планам как раз помешали персонажи BG3. Возможно, что Larian разрабатывает дополнение для игры, где герои выступят против нового противника.

Фанаты студии напомнили, что намёк на BG3 присутствовал в финале Divinity: Original Sin 2, поэтому теории могут иметь под собой основание.

Кроме того, авторы добавили в один из эпилогов BG3 строчку диалога из мема с Шэдоухарт — теперь героиня может назвать себя «любимой принцессой Бога» и «самой интересной девушкой в мире».

Правда, для активации этой строчки протагонист должен принадлежать к расе гитиянки.