Игрок в Dota 2 заработал на подставных матчах всего 13 тыс. рублей

Российский киберспортсмен Илья LIL SORRY Далецкий опубликовал открытое письмо, в котором признался в участии в подставных матчах по Dota 2. При этом игрок смог заработать на этом лишь 13 тыс. рублей.

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Всего игрок вспомнил больше десяти матчах, в которых он намеренно проигрывал ради заработка на ставках. К примеру, в первый раз он поставил 5 тыс. на своё поражение, но противники были настолько слабыми, что он решил потерять деньги, но не давать им победу.

Единственный раз, когда Далецкий смог заработать — ему с тиммейтом заплатили по 13 тыс. рублей за отдачу first blood (первого убийства). При этом задачу случайно выполнил другой игрок, который ничего не знал о ставке.

Ещё один матч был закрыт на БК из-за подозрительного характера, а потом Далецкий провёл сразу шесть игр «на контору», но заработать почти не смог.

Мы «отработали» где-то 5-6 матчей. Не знаю, обманули меня или нет, но lilskrip сказал, что проставляла *** [ошибся] и не залил деньги, поэтому за этот турнир я получил казённые 5 тыс. рублей.