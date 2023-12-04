Российские игроки заняли третье место на чемпионате мира по PUBG

В Бангкоке завершился PUBG Global Championship 2023 — чемпионат мира по «королевской битве» от Krafton с призовым фондом $ 2 млн.

Напомним, другая российская команда не смогла выйти в финал PUBG Global Championship 2023 из-за того, что на их стенде отключилось электричество. Все игроки вылетели из матча и не смогли заработать очков, в итоге Question Mark не хватило трёх баллов до выхода в финал.