Брейниака в Suicide Squad мог озвучить Люциус Малфой из «Гарри Поттера»
Инсайдер Миллер Росс рассказал, что роль злодея Брейниака в грядущей Suicide Squad: Kill The Justice League озвучивает актёр Джейсон Айзекс.
Многие фанаты «Гарри Поттера» наверняка помнят Айзекса по роли Люциуса Малфоя. Кроме того, он играл Георгия Жукова в картине «Смерть Сталина»,а ещё появлялся в сериалах вроде «Звёздный путь: Дискавери» и «Сексуальное просвещение».
Кроме того, Айзекс в прошлом занимался и озвучкой — к примеру, он подарил голос Адмиралу Джао из анимационного «Аватара» и Гранд-Инквизитору из мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы».
Заодно Миллер отметил, что игроков ждут и другие «сюрпризы» в связи с актёрами озвучки грядущей игры. Вероятно, стоит ожидать новых громких имён.
Ещё инсайдер добавил, что дизайн самого Брейниака в грядущем экшене будет более «биологическим», чем у Injustice 2.
В прошлом Росс поведал, что Супермена в игре якобы озвучил «голос» Нейтана Дрейка из Uncharted — Нолан Норт.
Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится 2 февраля 2024 года на PS5, PC и Xbox Series. Недавно у новики стартовало альфа-тестирование, что стало причиной утечки ряда сцен и геймплейных деталей.
Кроме того, из Steam-версии игры недавно пропало упоминание русского языка. Официально «Отряд» не будет доступен в России, к тому же многие ожидают, что его сетевые функции будут заблокированы для местных игроков — подобное ранее произошло с Mortal Kombat 1.