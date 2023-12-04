Брейниака в Suicide Squad мог озвучить Люциус Малфой из «Гарри Поттера»

Инсайдер Миллер Росс рассказал, что роль злодея Брейниака в грядущей Suicide Squad: Kill The Justice League озвучивает актёр Джейсон Айзекс.

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Многие фанаты «Гарри Поттера» наверняка помнят Айзекса по роли Люциуса Малфоя. Кроме того, он играл Георгия Жукова в картине «Смерть Сталина»,а ещё появлялся в сериалах вроде «Звёздный путь: Дискавери» и «Сексуальное просвещение».

Кроме того, Айзекс в прошлом занимался и озвучкой — к примеру, он подарил голос Адмиралу Джао из анимационного «Аватара» и Гранд-Инквизитору из мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы».

Заодно Миллер отметил, что игроков ждут и другие «сюрпризы» в связи с актёрами озвучки грядущей игры. Вероятно, стоит ожидать новых громких имён.

Ещё инсайдер добавил, что дизайн самого Брейниака в грядущем экшене будет более «биологическим», чем у Injustice 2.

В прошлом Росс поведал, что Супермена в игре якобы озвучил «голос» Нейтана Дрейка из Uncharted — Нолан Норт.

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится 2 февраля 2024 года на PS5, PC и Xbox Series. Недавно у новики стартовало альфа-тестирование, что стало причиной утечки ряда сцен и геймплейных деталей.