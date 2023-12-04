Блогер, проходивший игры на 100%, украл более $600 тыс. у подписчиков

Помимо всего прочего, в 2014 году Халил открыл свой благотворительный фонд The Open Hand Foundation, направленный на борьбу с деменцией. Многие года Джирард проводил благотворительные стримы, на которых собирал деньги для своего благотворительного фонда, играя в инди-игры.

Выяснилось, что за все это время его The Open Hand Foundation не отправил ни цента ни в одну благотворительную организацию. 655 тысяч собранных с подписчиков долларов преспокойно лежат на счету фонда, хотя сам Джирард много раз рассказывал на своих стримах, куда он отправляет деньги.