Энтузиасты сравнили Windows и Linux в играх
Портал Computer Base провел сравнительный анализ игровой производительности операционных систем Windows и Linux с помощью инструмента Valve Proton. Оказалось, что некоторые игры работают на Linux быстрее, чем на Windows.
В тестировании использовали компьютер с материнской платой Asus ROG Strix B550-A Gaming, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, видеокартой Radeon RX 6700 XT Nitro и процессором AMD Ryzen 7 5800X. Игры запускались в разрешении Full HD на мониторе с частотой обновления 144 Гц без использования AMD FSR.
В качестве операционных систем были выбраны Microsoft Windows 11, Nobara Linux (основан на Fedora), Arch Linux и POP!_OS (основан на Ubuntu). Во всех Linux-дистрибутивах был установлен пакет Proton Experimental от 15 ноября 2023 года.
Так, средний FPS в Cyberpunk 2077 в Nobara составил 89,6, Arch Linux — 88, Windows 11 — 82,3, а в POP!_OS — 72,7. Тесты также проводили в Forspoken, Starfield и The Talos Principle II, в которых Linux-дистрибутивы показали себя гораздо лучше Windows. Единственной игрой, в которой Windows 11 показала свое превосходство, стала Rachet & Clank.