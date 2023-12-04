Энтузиасты сравнили Windows и Linux в играх

Портал Computer Base провел сравнительный анализ игровой производительности операционных систем Windows и Linux с помощью инструмента Valve Proton. Оказалось, что некоторые игры работают на Linux быстрее, чем на Windows.

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В тестировании использовали компьютер с материнской платой Asus ROG Strix B550-A Gaming, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, видеокартой Radeon RX 6700 XT Nitro и процессором AMD Ryzen 7 5800X. Игры запускались в разрешении Full HD на мониторе с частотой обновления 144 Гц без использования AMD FSR.

В качестве операционных систем были выбраны Microsoft Windows 11, Nobara Linux (основан на Fedora), Arch Linux и POP!_OS (основан на Ubuntu). Во всех Linux-дистрибутивах был установлен пакет Proton Experimental от 15 ноября 2023 года.