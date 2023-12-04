Дата выхода трейлера GTA 6 была известна еще летом

Ещё до первого анонса GTA 6 фанаты постоянно искали намёки от студии Rockstar Games по поводу грядущего анонса. Геймеры следили за каждым апдейтом, внимательно читали описания патчей и старались не пропускать ни единого изменения в GTA Online.

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Так, в июне для GTA Online вышел апдейт, в котором появилась таинственная серая футболка с зашифрованным сообщением ONEDAYWEWILLREVEALALL («Однажды мы всё покажем»). Оказывается, она содержала последовательность цифр 12523, что по американскому формату означает 5 декабря 2023 года — день первого трейлера GTA 6.