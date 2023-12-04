Стала известна продолжительность первого трейлера GTA 6

Дебютный трейлер предстоящей игры GTA 6 будет идти 1 минуту 31 секунду. Это на семь секунд больше, чем первый ролик о GTA 5, предыдущей части серии от Rockstar Games.

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Напомним, увидеть ролик можно будет уже завтра, 5 декабря в 17:00 мск. Вероятнее всего, в этом видео разработчики покажут только отдельных персонажей и место действия игры, а о деталях геймплея расскажут чуть позже.

Благодаря различным утечкам уже известно, что в GTA 6 будет два главных героя, а размер города окажется меньше, чем в GTA 5 — Rockstar хотят сделать его более насыщенным и детализированным, а также реализовать некоторые механики из Red Dead Redemption 2.