Китайские партнеры Nvidia «похоронили» RTX 4090 из-за новых ограничений со стороны США

Последний шаг Nvidia по увеличению поставок AD102 в Китай может и привел к определенному успеху, однако ограничения остались. Так, вся ситуация с санкциями США привела к удалению карт RTX 4090 с сайтов нескольких китайских партнеров по производству плат.

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Gainward и Galax уже сняли эти карты с продажи, предвидя влияние экспортных ограничений США, которые вступили в силу 16 ноября. Galax оказалась в сложной ситуации со своей 20-й юбилейной версией RTX 4090 Edition, выпущенной всего за несколько дней до введения запрета, что заставило компанию пересмотреть маркетинговые материалы.