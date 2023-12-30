Настольные игры для новогодней компании

Ничто не способно скрасить вечер в хорошей компании так же, как настольная игра. И новогодние праздники — не исключение! Если вы задумывались, во что интересное можно сыграть с близкими под праздники, то мы составили подборку прекрасных настольных игр для новогодней компании.

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«Длина Волны»

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Конечно же, ни один список с рекомендациями по играм для вечеринок не может обойтись без «Длины Волны». Нашумевшая игра на ассоциации хорошо пойдет в любой компании благодаря простым правилам и яркому оформлению: чего стоит одно только пластиковое колесо с ширмой, похожее на реквизит из телевикторины. «Длина Волны» подойдет даже для больших компаний, но, как и многие другие игры подобного рода, доставит максимум эмоций, если вы хорошо знаете всех участников.

Hobby Games

«Трамвай Смерти»

Да, название игры звучит немного мрачно, но обманывайтесь — на самом деле это истерически смешная черная комедия по мотивам культового веб-комикса «Цианид и счастье». Игра основана на знаменитом мысленном эксперименте, где человеку нужно решить, на какие пути перевести стрелку поезда — вот и здесь один ведущий-стрелочник будет решать судьбу двух игроков. Пощадить старенькую бабушку, которая по выходным печет пирожки из котят, или парня, никогда не поднимающего стульчак в туалете?

Мосигра

«Непостижимое»

Если вы настроены на нечто более серьезное, то можно попробовать «Непостижимое» — напряженную кооперативную игру с предателем по мотивам мифов Ктулху. На пароме, путешествующем через Атлантический океан, затаились гибриды: дети морских богов Дагона и Гидры. Они в тайне попытаются сделать все, чтобы глубоководные монстры захватили корабль и принесли экипаж в жертву. А игроки-люди пытаются спасти корабль и мирных пассажиров, параллельно поймав скрытых предателей.

Boardgamegeek

«Взрывные котята»

Прожженные настольщики часто называют «Взрывных котят» чересчур примитивной карточной игрой, но в компании, совсем не знакомой с хобби, она может зайти на отлично. По сути, игрокам всего-то и нужно, что вытягивать карты из колоды, пока кто-то не вытащит взрывного котенка — но чем меньше карт остается, тем выше шанс наткнуться на ловушку. Чтобы победить, нужно хитро подставлять соперников и разыгрывать свойства карточек.

Мосигра

Culinario Mortale

Culinario Mortale — необычный гибрид детективной головоломки, социальной дедукции и ролевой игры, который помещается в маленькую коробку. Правила можно объяснить за пять минут, но партия при этом может длиться хоть весь вечер. Каждый игрок становится гостем на престижном ужине, где произошло убийство — и вам предстоит его распутать. Нюанс в том, что все гости, чьи характеры и предыстории описаны в специальных буклетах, хранят собственные секреты, поэтому коллективное расследование рискует превратиться в фестиваль блефа и лжи. Culinario Mortale продается в разных изданиях, и каждое из них предлагает свой сюжет — выбирайте тот, что звучит интересным для вашей компании.