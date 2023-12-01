Вышел геймплейный трейлер шутера Spine от российских разработчиков

Основанная в России студия Nekki выпустила геймплейный трейлер шутера от третьего лица Spine. Игра была анонсирована ещё в 2021 году, однако авторы смогли показать трейлер игрового процесса только сейчас.

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В ролике главная героиня с помощью различных видов оружия сражается с противниками.

Видео доступно на YouTube-канале Spine. Права на видео принадлежат Nekki.

Изначально команда видела Spine как шутер, завязанный на взаимодействии с другими игроками, однако в итоге разработчики решили сделать тайтл одиночным.

Spine расскажет про город будущего, в котором властвует искусственный интеллект. Он превратил город в подобие рая, однако не все остались этим довольны и не планируют подчиняться ИИ.