Blizzard показала кинематографичный трейлер Overwatch 2 с новым героем

Blizzard представила кинематографичный трейлер Overwatch 2, освящённый новому герою по имени Мауга. Напомним, что персонаж является танком с двумя пушками, одно из которых накладывает периодический урон, а второе наносит критические повреждения сильно раненным врагам.

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Кроме того, у Мауги есть пассивный эффект берсерка, который временно дарует здоровье при нанесении критического урона.