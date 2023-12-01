Blizzard показала кинематографичный трейлер Overwatch 2 с новым героем Маугой
Blizzard представила кинематографичный трейлер Overwatch 2, освящённый новому герою по имени Мауга. Напомним, что персонаж является танком с двумя пушками, одно из которых накладывает периодический урон, а второе наносит критические повреждения сильно раненным врагам.
Кроме того, у Мауги есть пассивный эффект берсерка, который временно дарует здоровье при нанесении критического урона.
Мауга появится в Overwatch 2 вместе со стартом восьмого сезона, который получил название «Зов охоты» (Call of the Hunt). А прямо сейчас в игре проходят испытания «Ожидания Мауги» с возможностью получить опыт боевого пропуска и уникальное граффити.