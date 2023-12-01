В консоли PlayStation 6 появятся ИИ-технологии и GDDR7-память
До анонса PlayStation 6 еще есть несколько лет, но это не мешает инсайдерам раскрывать подробности о консоли.
Согласно последним слухам и аналитическим прогнозам, ключевыми особенностями PlayStation 6 станут интеграция передовых ИИ-технологий и использование памяти GDDR7.
Одним из главных направлений разработки новинки является генеративный искусственный интеллект, который обещает радикально изменить игровой процесс, делая его более интерактивным и погружающим.
Кроме того, в PlayStation 6 планируется использование технологии восстановления трассировки лучей, которая уже обсуждалась Sony в контексте кинематографа, но также будет актуальна и для игр.
Технология значительно улучшит визуальное качество игр, делая их более реалистичными и захватывающими.
Помимо этого, нас ждет внедрение памяти стандарта GDDR7, что является значительным шагом вперед по сравнению с текущими решениями. Полноценного анонса свежего поколения PlayStation стоит ждать в 2027-2028 годах.