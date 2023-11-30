Вышел первый геймплейный тизер Frostpunk 2

11 Bit Studios выпустила первый геймплейный тизер-трейлер своего градостроительного симулятора Frostpunk 2 , который выйдет в 2024 году. В ролике показали огромный город, который в несколько раз превосходит поселение из первой части игры. Город претерпел значительные изменения со времен событий первого Frostpunk.

По мере того, как он рос в размерах и численности населения, среди его граждан порождались разнообразные и противоречивые стремления. Вот как на тизер отреагировали зрители: Черт возьми, да, это продолжение выглядит потрясающе. Не могу дождаться, чтобы увидеть больше. От увиденного у меня мурашки побежали по коже, не могу дождаться релиза.