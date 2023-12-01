Baldur's Gate 3 прошли больше 1,3 млн игроков

Вместе с деталями пятого крупного патча для Baldur's Gate 3 разработчики игры из Larian объявили, что тайтл прошли больше 1,3 млн геймеров. При этом точными продажами авторы не делятся.

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Ранее стало известно, что ещё во время раннего доступа было продано более 2,5 млн копий игры. Сейчас это число наверняка в несколько раз больше, однако официальных данных о продажах Baldur's Gate 3 нет.

Baldur's Gate 3 вышла в этом году и привлекла к себе много внимания. Игра получила высочайшие оценки от критиков и геймеров, которые уже номинируют тайтл на звание лучшей игры 2023 года. Тайтл выиграл в этой номинации на Joystick Game Awards 2023.