Как открыть шокер в Lethal Company

Игроки в Lethal Company могут защищаться от монстров разным оружием ближнего боя, но есть и еще одна опция — шокер, единственное оружие дальнего боя в игре. Портал gamerant.com рассказал, как оно работает и как открыть его.

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Как открыть шокер

Шокер — один из самых дорогих инструментов в игре. Он стоит 400 кредитов, а это значит, что перед покупкой придется совершить несколько экспедиций и собрать лом для обмена на деньги. Когда вы накопите достаточно, купить шокер можно следующим образом.

Активируйте терминал корабля.

Введите команду store .

. После этого введите zap gun .

. Подтвердите покупку командой confirm.

Как пользоваться шокером

Чтобы воспользоваться шокером, игрок должен экипировать оружие и нажать на левую клавишу мыши. После этого шлем автоматически просканирует окружение на предмет врагов или союзников. Если шокер обнаружит монстра, то оружие выстрелит в него потоком электричества.

Нюанс шокера в том, что он оглушает цель: по сути, выводит монстра из строя. Длительность оглушения варьируется от 30 до 60 секунд в зависимости от прямоты потока электричества — луч можно контролировать движениями мыши. Если поток отсоединится от цели, то из шокера повалит дым и оружие уйдет на перезарядку на пять секунд.

Оглушенные монстры не могут атаковать игроков: это хороший момент, чтобы добить врага, если у кого-то в команде есть лопата.

Шокер эффективен только против следующих монстров: