Консоль Asus ROG Ally начали продавать за $399

Теперь Asus ROG Ally Z1 можно купить за $399,99 в Best Buy. Эта портативная консоль, первоначально стоившая $599, достигла самой низкой цены в своей недолгой истории. Некоторые СМИ пишут, что это оставляет Steam Deck и Nintendo Switch в не самом лучшем положении.

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Asus ROG Ally оснащен процессором Ryzen Z1 и дисплеем с частотой 120 Гц, что делает его почти идеальной портативной игровой машиной. Но это еще не все - улучшенная модель Z1 Extreme с более мощным процессором также продается всего за $599,99. Этот вариант для игр в дороге сейчас превосходит конкурентов по соотношению цена/качество.