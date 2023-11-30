Для смартфонов вышла легендарная часть Hitman

Feral Interactive выпустила мобильную версию Hitman: Blood Money — Reprisal для Android и iOS. Страница игры уже доступна в App Store и Google Play.

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Купить Blood Money — Reprisal на мобильные устройства можно в большинстве стран мире за $15 (около 1,3 тыс. руб.). В России проект недоступен. При этом в игре присутствует полноценная русская локализация.

Несмотря на высокую стоимость для мобильной игры, Hitman: Blood Money — Reprisal смогла занять 18 строчку среди экшенов в App Store. В ней предусмотрены различные варианты управления, включая сенсорный, а также с клавиатуры и мыши. Кроме того, игра получила улучшенную графику, новые механики и современный интерфейс.

Для запуска игры потребуется гаджет Apple под управлением iOS или iPadOS 16 и выше, либо Android 10 и выше.