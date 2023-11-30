Игроки в Honkai Star Rail смогут получить 800 единиц звездного нефрита

Разработчики Honkai Star Rail сообщили, что игра получила ряд наград от App Store и Google Play за 2023 год. В честь этого игроки получат звёздный нефрит — донатную валюту, необходимую для получения персонажей и редкого оружия.

© HoYoverse

Получить 800 единиц звёздного нефрита смогут все игроки выше четвёртого уровня освоения. Награда будет отправлена на внутриигровую почту 1 декабря в 0:00 по времени сервера (2:00 по мск, если вы играете на европейском сервере.

«Мы ещё раз благодарим вас за вашу любовь и поддержку. Пусть это путешествие приведёт нас к звёздам!»