Блогер создал свою версию PS5 Slim

Автор YouTube-канала Not From Concentrateas оказался недоволен уменьшенной версией PlayStation 5 от Sony, поэтому он решил разработать собственную PS5 Slim. Блогер выпустил ролик, в котором он показал процесс разбора консоли и сбора собственной её версии.

Так, особое внимание Not From Concentrateas уделил именно системе охлаждения, чтобы его более компактная модель не страдала от сильного перегрева. В результате первых тестов выяснилось, что кастомная PS5 греется лишь на пару градусов сильнее, при этом уменьшившись почти вдвое.

Видео доступно на YouTube-канале Not From Concentrateas. Права на видео принадлежат Not From Concentrateas.