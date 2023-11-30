Новую линейку видеокарт NVIDIA RTX 60XX назовут в честь женщины-астронома

NVIDIA планирует назвать свою новую архитектуру GPU в честь знаменитой женщины-астронома Веры Рубин.

Это решение символизирует уважение к научному вкладу Рубин, чьи открытия в области галактической динамики и темной материи оказали значительное влияние на астрофизику.

По информации от известного инсайдера Kopite7kimi, новая архитектура, которая ранее обозначалась в дорожной карте NVIDIA как «X», теперь будет именоваться буквой «R» в честь Рубин. Эта архитектура последует за Blackwell, запуск которой запланирован на 2024 год.

NVIDIA также работает над разработкой новых GPU R100 и GR100, предназначенных для центров обработки данных.