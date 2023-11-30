Создатели Cyberpunk 2077 выпустили мини-сериал, раскрывающий лор игры

Компания CD Projekt RED продолжает развивать вселенную Cyberpunk 2077 не только в формате игры. Она объявила о выпуске мини-сериала «Архивы Найт-Сити», в котором широко будет раскрыт лор мира.

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В первой серии «Краткая история Найт-Сити» рассказывается о строительстве города, создателе, подарившем ему свое имя, и о том, как светлая идея капиталистической корпоративной утопии превратилась в кровавый анархический ужас.

В видео присутствуют включаемые русские субтитры.

Судя по всему, запланированы еще как минимум два исторических эпизода.