Создатели Cyberpunk 2077 выпустили мини-сериал, раскрывающий лор игры
Компания CD Projekt RED продолжает развивать вселенную Cyberpunk 2077 не только в формате игры. Она объявила о выпуске мини-сериала «Архивы Найт-Сити», в котором широко будет раскрыт лор мира.
В первой серии «Краткая история Найт-Сити» рассказывается о строительстве города, создателе, подарившем ему свое имя, и о том, как светлая идея капиталистической корпоративной утопии превратилась в кровавый анархический ужас.
В видео присутствуют включаемые русские субтитры.
Судя по всему, запланированы еще как минимум два исторических эпизода.
Ранее была названа примерная дата выхода полнометражного фильма по Cyberpunk 2077.