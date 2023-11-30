CD Projekt запустила цикл роликов «Архивы Найт-Сити» по Cyberpunk 2077

CD Projekt RED анонсировала цикл «Архивы Найт-Сити», посвящённый месту действия Cyberpunk 2077 . Первый ролик из цикла уже доступен — он длится чуть больше трёх минут. В нём рассказывается история Найт-Сити.

Видео оформлено в стиле информационных роликов, которые показывали в Cyberpunk 2077. У ролика стоит отметка, что это только первый выпуск. Вероятно, компания планирует выпустить в цикле ещё несколько видео. Ожидается, что некоторые из них будут посвящены Догтауну, городу из дополнения Phantom Liberty.