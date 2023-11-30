Xiaomi выпустила бюджетный телевизор для геймеров

Компания Redmi, дочернее подразделение Xiaomi, объявила о начале предварительных продаж своего нового бюджетного телевизора Redmi A75 2024, который получил большую диагональ и 120-герцовую матрицу. Об этом сообщает портал ITHome.

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Телевизор Redmi A75 2024 получил 75-дюймовую панель с 4К-разрешением и частотой обновления изображения 120 Гц, что обеспечивает высокую четкость и плавность картинки. Подобные характеристики позволят использовать телевизор в качестве игрового устройства. Также заявлено, что точность цветопередачи Delta E составляет менее 2.

За производительность устройства отвечает процессор с ядрами Arm Cortex-A35, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и оснащен двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый. Для телевизора также заявлено наличие нескольких портов, включая HDMI, USB и Ethernet.