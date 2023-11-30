Санкции США привели к рекордному спросу на видеокарты AMD в Китае

В Китае на фоне запрета продаж флагманских видеокарт Nvidia взлетел спрос на видеоускоритель AMD Radeon RX 7900. Об этом сообщает портал iXBT.

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Обеспокоенные санкциями США и запретом на поставки Nvidia GeForce RTX 4090 китайские геймеры начали скупать Radeon RX 7900 XT и XTX, основанные на GPU Navi 31. Согласно источнику, спрос настолько высокий, что компания AMD может не справиться, и эти модели станут дефицитными.

Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы, так как ожидается, что дефицит GPU Navi 31 сохранится не только до конца 2023 года, но и в первом квартале 2024 года. Ранее появлялись слухи, что AMD могут запретить поставлять свои флагманские видеокарты в Китай, но пока ни один из производителей не подтвердил эту информацию.