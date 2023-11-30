Создатели «Ведьмака» рассказали о новой части игры

Руководители польской студии CD Projekt RED рассказали о следующей части игры из серии «Ведьмак». Представители компании ответили на вопросы инвесторов во время очередного финансового отчета, транслировавшегося на YouTube.

© Скриншот игры «Ведьмак»

По словам директора студии Адама Кичински, работа над следующей частью «Ведьмака», которая фигурирует под кодовым названием Polaris и условно называется «Ведьмаком 4», является главным приоритетом CD Projekt RED. Также одна из команд внутри компании занимается производством продолжения Cyberpunk 2077, которая вышла в 2020 году.

«Мы определенно хотим продолжать разработку игр и инвестировать в них. Мы хотим сделать это в масштабе, который не имел прецедентов в истории нашей компании, работая над несколькими проектами одновременно», — заявил финансовый директор студии Петр Нелюбович.

Кроме того, представители компании рассказали о ремейке оригинальной игры «Ведьмак», впервые о котором сообщили в октябре 2022 года.

«Мы хотим переделать ее, используя все новые технологии и дизайн, которые мы придумали», — заметил Кичински.

«Ведьмак 3» — видеоигра в жанре action/RPG, вышедшая в мае 2015 года. Тайтл оказался одним из самых высокооцененных среди геймеров по всему миру. Оригинальная игра «Ведьмак» была представлена в 2007 году.