Провальная трилогия ремастеров GTA выйдет на iOS и Android на Netflix

Rockstar Games анонсировала мобильный порт трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, в которую входят GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Все три проекта выйдут уже 14 декабря и будут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Netflix.

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Судя по всему, мобильные версии скандальной трилогии GTA будут доступны исключительно подписчикам сервиса — отдельно приобрести их будет нельзя. Помимо App Store и Google Play, трилогия также будет доступна в самом приложении Netflix во вкладке «Игры».