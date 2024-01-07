Лучшие игры 2023 года

Slay the Princess — визуальная новелла в жанре хоррор, которая понравится поклонникам мета-юмора и историй в духе The Stanley Parable. Игрок должен убить принцессу, заточенную в одинокой хижине посреди темного леса, но что происходит на самом деле? Почему жизнь принцессы угрожает всему миру? Ответы на эти вопросы получаются не такими простым, как можно подумать — за это журналисты и оценили релиз.