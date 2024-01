Лучшие игры 2023 года

По оценкам многих геймеров и профессиональных аналитиков, 2023 год стал крайне богатым для игровой индустрии. Мир еще никогда не видел такой лавины крупнобюджетных релизов, причем большая часть из них не разочаровала — в кои-то веки высоко оцененные проекты действительно заслужили свои оценки. Рассказываем, какие игры попали в топ-10 версии агрегатора Metacritic.

© Steam

Sea of Stars — 91 балл

Инди-RPG от создателей хардкорного платформера The Messenger неожиданно стала одним из главных хитов 2023 года. Многие критики оценили Sea of Stars за великолепный пиксель-арт, неглупые механики, вдохновленные классикой JRPG, и душевный сюжет.

Slay the Princess — 91 балл

Slay the Princess — визуальная новелла в жанре хоррор, которая понравится поклонникам мета-юмора и историй в духе The Stanley Parable. Игрок должен убить принцессу, заточенную в одинокой хижине посреди темного леса, но что происходит на самом деле? Почему жизнь принцессы угрожает всему миру? Ответы на эти вопросы получаются не такими простым, как можно подумать — за это журналисты и оценили релиз.

Diablo 4 — 91 балл

Diablo 4 можно смело назвать самым противоречивым крупнобюджетным проектом 2023 года, однако шквал критики со стороны игроков не помешал ему получить высокие оценки прессы. Многие сходятся во мнении, что игра далеко не так плоха, как кажется: фундаментальные механики имеют солидный потенциал для развития. 2024 год покажет, сможет ли Blizzard раскрыть его.

Super Mario Bros. Wonder — 92 балла

Первый двухмерный платформер о Марио за многие годы предсказуемо стал большим хитом среди игроков и журналистов. Практически все рецензии отмечают невероятное воображение Super Mario Bros. Wonder: игра постоянно находит новые способы удивить и вызвать улыбку.

Street Fighter 6 — 92 балла

Если пятая Street Fighter для многих стала разочарованием, которое только спустя годы пришло в играбельный вид, то Street Fighter 6 моментально восстановила репутацию франшизы. Неожиданно богатая одиночная кампания, доступные механики, схема управления специально для новичков, броский визуальный дизайн, отличный сетевой код — она предлагает все, что только можно захотеть от файтинга.

Resident Evil 4 — 93 балла

2023 год однозначно был прибыльным для Capcom. Рекордные продажи Street Fighter 6 стали приятным сюрпризом, а вот в Resident Evil 4, наверное, не сомневался никто. Ремейк одного из самых влиятельных шутеров всех времен не затмил оригинал, но и не опозорил его наследие: это игра, которую можно любить и уважать наравне с первоисточником.

Metroid Prime Remastered — 94 балла

Ремастер Metroid Prime, о котором долгое время ходили смутные слухи, вышел в релиз без каких-либо прелюдий и маркетинга — но все равно быстро стал одним из самых успешных тайтлов для Nintendo Switch. Отдельных комплиментов удостоилась графика: мало кто мог подумать, что старенькая, не самая мощная платформа может выдать такой мощный визуал.

Alan Wake 2 — 94 балла

Alan Wake 2 была обречена на теплую встречу критиками. Remedy Entertainment продолжила свою череду неидеальных, но невероятно креативных проектов: сюрреализм, повествование и визуальный дизайн игры заслужили похвалу как рецензентов, так и обычных геймеров. К тому же, по мнению специалистов, Alan Wake 2 задала новый стандарт качества графики на консолях.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 баллов

Долгожданное продолжение Breath of the Wild безусловно стало одним из самых громких релизов года. Скепсис насчет того, что Nintendo пытается во второй раз продать ту же самую игру, быстро развеялся после релиза. Интернет наводнили ролики, где Линк собирает самые странные механизмы: от человекоподобных роботов до боевых самолетов, катапульт и гоночных мотоциклов. Оказывается, всего одна механика может сильно изменить ощущения от игры — даже если она сделана из знакомых ассетов.

Baldur’s Gate 3 — 96 баллов