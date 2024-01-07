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Лучшие игры 2023 года по версии Metacritic

По оценкам многих геймеров и профессиональных аналитиков, 2023 год стал крайне богатым для игровой индустрии. Мир еще никогда не видел такой лавины крупнобюджетных релизов, причем большая часть из них не разочаровала — в кои-то веки высоко оцененные проекты действительно заслужили свои оценки. Рассказываем, какие игры попали в топ-10 версии агрегатора Metacritic.

Лучшие игры 2023 года
© Steam

Sea of Stars — 91 балл

Slay the Princess — 91 балл

Diablo 4 — 91 балл

Super Mario Bros. Wonder — 92 балла

Street Fighter 6 — 92 балла

Resident Evil 4 — 93 балла

Metroid Prime Remastered — 94 балла

Alan Wake 2 — 94 балла

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 баллов

Baldur’s Gate 3 — 96 баллов

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