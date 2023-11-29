Ark: Survival Ascended доберется до PS5 30 ноября

Авторы ARK: Survival Ascended определились с датой релиза игры на PlayStation 5 — она станет доступна на консоли Sony уже завтра, 30 ноября.

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Ранее создатели упоминали, что планировали выпустить своё творение на этой платформе в начале декабря, но процесс произошёл быстрее ожидаемого. Как и в случае других платформ, сервера будут запущены через пару часов после выхода новинки, чтобы все начали играть в неё примерно в одно время. Игроки на PlayStation тоже на время получат бонусы к показателям после запуска (вроде опыта).

При этом проблема с подключением, которую ранее исправили на PC и Xbox Series, поначалу будет возникать и на PS5. Её устранят с помощью ближайшего патча, хотя точной даты его релиза не назвали.

Кроме того, событие The Turkey Trial на PS5 потребовало определённой доработки, поэтому старт мероприятия отложили до 8 декабря. Это, судя по всему, касается всех платформ.

А ещё авторы начали борьбу с читерами в PC-версии, поэтому игроки этой платформы некоторое время не смогу участвовать в PvP с кроссплеем на официальных серверах.