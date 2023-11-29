В Among Us стартовала крупная коллаборация с семью инди-играми

В Among Us стартовала крупнейшая коллаборация с инди-играми — в список входят сразу семь проектов, среди которых:

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A Hat in Time;

Alien Hominid;

Castle Crashers;

Celeste;

Crypt of the NecroDancer;

Undertale;

Untitled Goose Game.

Пользователи смогут получить тематические награды благодаря появлению нового «комического инди-куба», где как раз скрываются скины и предметы по мотивам упомянутых выше игр.

Получить куб можно с помощью внутриигровой валюты (7 тысяч «бобов фасоли»), а затем потребуется открывать его пропуск с наградами, связанными с инди-проектами.

Предложение будет актуально до 28 февраля 2024 года, в список бонусов входят 25 шляп, 18 скинов, 12 именных табличек, 9 визоров и 6 зверей.

Кроме того, с обновлением от 28 ноября в Among Us прекратили поддержку клиента игры от 2021 года, а ещё свежее обновление исправило баги и другие проблемы.