В Among Us стартовала крупная коллаборация с семью инди-играми
В Among Us стартовала крупнейшая коллаборация с инди-играми — в список входят сразу семь проектов, среди которых:
- A Hat in Time;
- Alien Hominid;
- Castle Crashers;
- Celeste;
- Crypt of the NecroDancer;
- Undertale;
- Untitled Goose Game.
Пользователи смогут получить тематические награды благодаря появлению нового «комического инди-куба», где как раз скрываются скины и предметы по мотивам упомянутых выше игр.
Получить куб можно с помощью внутриигровой валюты (7 тысяч «бобов фасоли»), а затем потребуется открывать его пропуск с наградами, связанными с инди-проектами.
Предложение будет актуально до 28 февраля 2024 года, в список бонусов входят 25 шляп, 18 скинов, 12 именных табличек, 9 визоров и 6 зверей.
Кроме того, с обновлением от 28 ноября в Among Us прекратили поддержку клиента игры от 2021 года, а ещё свежее обновление исправило баги и другие проблемы.
В октябре, кстати, в Among Us добавили новую карту The Fungle с грибными джунглями.