В России разработали симулятор освоения Марса

Команда программистов MindEdges из Казани вышла в финал всероссийского конкурса «Начни игру», разработав симулятор выращивания растений на Марсе Agronom. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты» (АиФ).

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Суть Agronom заключается в ознакомлении геймера со всеми этапами разведения агрокультур в чужеродной марсианской среде: от проектирования парников до вызревания плодов. В игре также есть челлендж, то есть игрок может ошибиться, что станет причиной гибели всего урожая. В процессе модернизации инкубаторов игрок научится добывать воду, руду и электричество.

Команда MindEdges состоит из девяти человек, среди которых есть геймдизайнеры, программисты, художники и специалисты по звуку. MindEdges обладает десятилетним стажем, за время получения которого она выполнила ряд крупных заказов для российских и не только клиентов.