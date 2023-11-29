Xbox запланировала важные анонсы на The Game Awards 2023

Microsoft разослала письма с призывом не пропустить грядущее шоу The Game Awards 2023. Судя по всему, компания готовит некие важные анонсы и новости, которые особенно будут интересны игрокам на Xbox.

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The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря в 3:30 МСК и продлится около 2,5 часов. Зрителям стоит ожидать премьеры новых IP, анонсы игр от студий-дебютантов и много других новостей, а также объявление главных игровых победителей этого года. Напомним, что лидерами по числу номинаций в этот раз оказались Alan Wake 2 и Baldur’s Gate III.