Вышел большой трейлер Dragon's Dogma 2

Прошедшей ночью Capcom провела небольшую презентацию Dragon's Dogma 2. На ней разработчики назвали официальную дату релиза, поделились деталями и показали свежий большой трейлер.

© Capcom

В ролике можно увидеть много сюжетных фрагментов и кадры игрового процесса с применением магии, мечей, щитов и прочего снаряжения.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Благодаря странице в Steam стало известно, что тайтл получит субтитры на русском языке. Озвучки, к сожалению, не будет.