Вышел большой трейлер Dragon's Dogma 2, в игре будет поддержка русского языка
Прошедшей ночью Capcom провела небольшую презентацию Dragon's Dogma 2. На ней разработчики назвали официальную дату релиза, поделились деталями и показали свежий большой трейлер.
В ролике можно увидеть много сюжетных фрагментов и кадры игрового процесса с применением магии, мечей, щитов и прочего снаряжения.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.
Благодаря странице в Steam стало известно, что тайтл получит субтитры на русском языке. Озвучки, к сожалению, не будет.
Как стало известно ранее, релиз игры состоится 22 марта 2024 года для ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы уже стартовали. В турецком PS Store ролевой экшен стоит 1400 лир (примерно 4,3 тыс. рублей).
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