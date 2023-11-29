NVIDIA подарит подписку на Game Pass за покупку видеокарт RTX 40XX

NVIDIA объявила о новой акции для покупателей своей серии видеокарт RTX 40ХХ.

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С сегодняшнего дня при покупке подходящих вариаций RTX 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080 и 4090 у выбранных розничных продавцов и интернет-магазинов покупатели получат трехмесячную подписку на Game Pass и GeForce NOW Priority.

На данный момент предложение действует в США и большинстве стран Европы, в то время как покупатели в Латинской Америке, большинстве стран Азии и некоторых европейских странах получат только трехмесячную подписку на Game Pass.