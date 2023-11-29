Появились подробности о новой консоли Nintendo

Switch 2, новая игровая консоль японской компании Nintendo, может получит поддержку технологии трассировки лучей Nvidia Ray Reconstruction, что даст ей некоторое преимущество перед PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на подкаст инсайдера Nate the Hate.

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В новом выпуске Nate the Hate обсудил потенциальные возможности Nintendo Switch 2 с экспертом Digital Foundry Джоном Линнеманом. Оба ведущих сошлись на том, что, скорее всего, Switch 2 получит поддержку трассировки лучей и она будет основана на технологии Nvidia Ray Reconstruction. Nvidia Ray Reconstruction нет в PlayStation 5 и Xbox Series X, поэтому в плане рендеринга света в играх консоль Nintendo может оказаться лучше конкурентов.

По слухам, Nintendo проводила закрытый показ прототипа Switch 2 на выставке Gamescom 2023. Возможности новинки демонстрировались на примере демо-сцены Matrix Awakens, созданной на Unreal Engine 5. По словам некоторых очевидцах, Matrix Awakens выглядела на Switch 2 лучше, чем на PlayStation 5 и Xbox Series X.