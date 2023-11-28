Файтинг Killer Instinct стал бесплатным в Steam
Студия Iron Galaxy и Xbox Game Studios заявили, что файтинг Killer Instinct стал условно-бесплатным в Steam. Об этом стало известно в честь выхода платного юбилейного издания с различными улучшениями. Что касается «пробной» версии, то Killer Instinct предложит только одного бойца с еженедельной ротацией, а также три режима, включая сюжетный, рейтинговый и локальный мультиплеер.
Купив платное издание Killer Instinct Anniversary Edition, вы получите доступ ко всему контенту (29 бойцов). Killer Instinct вышла в 2013 году, став продолжением серии, которая зародилась в далеком 1994 году. Критики и игроки остались довольны файтингом.