Файтинг Killer Instinct стал бесплатным в Steam

Студия Iron Galaxy и Xbox Game Studios заявили, что файтинг Killer Instinct стал условно-бесплатным в Steam. Об этом стало известно в честь выхода платного юбилейного издания с различными улучшениями. Что касается «пробной» версии, то Killer Instinct предложит только одного бойца с еженедельной ротацией, а также три режима, включая сюжетный, рейтинговый и локальный мультиплеер.