В Швеции прошел турнир по игре Doom на газонокосилках

В Швеции закончилось мероприятие DreamHack Winter 2023, в рамках которого прошел необычный турнир по игре в DOOM. Онлайн-сражение устроили на газонокосилках AM 430X NERA.

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Газонокосилки оснащены цветным дисплеем, а управление осуществлялось с помощью колеса и кнопок. Играть можно как в синглплеер, так и в мультиплеерные матчи 1 v 1.

Правда, такая газонокосилка обойдется в 3800 долларов или около 340 тысяч рублей. Запись матча можно найти на Twitch.