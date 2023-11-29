Разработчики Lineage 2 стали партнерами PlayStation

«Партнерство с NCSOFT следует нашей стратегии по выходу за рамки консольного рынка и охвату более широкой аудитории. Они разделяют наши взгляды на создание высококачественных и продуктов для игроков во всём мире, и мы рады работать вместе, чтобы расширить границы гейминга».