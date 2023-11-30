Экран карманной консоли Steam Deck OLED разогнали до 120 Гц

Энтузиасты смогли модифицировать экран Steam Deck OLED, увеличив частоту его обновления до 120 Гц.

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Кастом, названный «Steam Deck Refresh Rate Expander», доступен для скачивания онлайн. Он расширяет возможности обновления экрана до 70 Гц для стандартной LCD-модели и до 120 Гц для моделей OLED от BOE и SDC.

Отмечается, что модификация пока не была протестирована на моделях с панелями Samsung.

По последним данным, новая версия Steam Deck работает без сбоев, хотя при частоте обновления выше 110 Гц могут возникать проблемы с яркостью и гаммой.