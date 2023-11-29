В России к Новому году подорожают игровые приставки

Mash: PlayStation подорожают к Новому году на 10%, а Nintendo Switch — на 20%. Неприятный сюрприз ждёт геймеров к предстоящему празднику. Многие устройства уже поднялись в цене. К примеру, Sony PlayStation теперь стоит на 10 000–15 000 рублей дороже. И похоже, такой ценник не предел. Рассказываем, сколько скоро будут стоить игровые приставки. И почему они становятся всё дороже.

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Обновлённая PlayStation, которая пришла на смену PS5, более тонкая и лёгкая. Но и цены на неё более кусачие. По официальному предзаказу она стоит 80 000 рублей. Устройства, ввезённые по параллельному импорту через Дубай, — 67 000.

Обычные «плойки» ещё две недели назад можно было купить за 45 000–47 000 рублей. Теперь минимальная цена — от 56 000 рублей. А в крупных сетевых магазинах все 70 000. По данным телеграм-канала, в декабре цены увеличатся ещё на 10%.

Урезанная версия Xbox S (без дисковода и 4K) стоит 34 000–35 000 рублей вне зависимости от того, как она попала в Россию. Xbox X в полной комплектации стоит 57 000 рублей в магазинах. Ввезённые по серым схемам чуть дешевле — около 50 000 рублей. Но уже через 2 недели геймеры будут с грустью вспоминать эти цены — грядёт ощутимое подорожание, предупредило издание.

Самая распространённая версия приставки Nintendo Switch — с OLED-дисплеем. Стоит она 38 000 рублей. Но это пока. В декабре к ценнику прибавится 15–20%.