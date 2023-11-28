Capcom раскрыла системные требования Dragon's Dogma 2

Издательство Capcom опубликовало системные требования Dragon's Dogma 2 — продолжения одиночной RPG с уникальной боевой системой, выход которой состоится уже 22 марта 2024 года. Так, для запуска понадобится компьютер с процессором не слабее Intel Core i5-10600 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070.