В России можно купить GTA 6 за 7990 рублей, но есть нюанс

Пользователи Сети обратили внимание, что в российский интернет-магазине Videoigr.net можно купить GTA 6. Оформить предзаказ можно только на версии для PlayStation 5 и Xbox Series. Цена составляет 7990 рублей.

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Стоит учесть, с большой долей вероятности магазин создал страницу в качестве «заглушки». Цена, дата и другие условия предзаказа могут быть изменены после официального анонса игры, как гласит сообщение на сайте.

Кроме этого, на странице игры есть описание ГТА 6, которое, видимо, составлено на основе утечек и нейросети, потому что в тексте упоминается «революционная» система персонажей с несколькими играбельными главными героями.