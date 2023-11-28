В России можно купить GTA 6 за 7990 рублей, но есть нюанс
Пользователи Сети обратили внимание, что в российский интернет-магазине Videoigr.net можно купить GTA 6. Оформить предзаказ можно только на версии для PlayStation 5 и Xbox Series. Цена составляет 7990 рублей.
Стоит учесть, с большой долей вероятности магазин создал страницу в качестве «заглушки». Цена, дата и другие условия предзаказа могут быть изменены после официального анонса игры, как гласит сообщение на сайте.
Кроме этого, на странице игры есть описание ГТА 6, которое, видимо, составлено на основе утечек и нейросети, потому что в тексте упоминается «революционная» система персонажей с несколькими играбельными главными героями.
Rockstar заявила в ноябре, что покажет первый трейлер GTA 6 в начале декабря. По словам инсайдера, его покажут 6 декабря в 19:00 мск. Также есть вероятность, что премьеру оставили к TGA 2023.