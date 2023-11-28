Вышел новый трейлер симулятора кота с открытым миром и магией
Представители независимой студии Zod Media поделились геймплейным трейлером симулятора кота. В Super Cat Simulator геймеров ждут открытый мир, качественная графика и совсем немного магии.
В ролике показано, как кот исследует различные локации и прыгает по своеобразным «островам безопасности»:
Исследуйте яркий и интерактивный виртуальный мир, играя за кастомизируемого кота, используя магические способности для выполнения квестов, обнаружения спрятанных сокровищ и взаимодействия с другими животными.
Представители независимой студии активно собирают средства на разработку Super Cat Simulator. Авторы хотят получить 10 000 долларов (887 000 рублей). Заглавное фото: Нейросеть