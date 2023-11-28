Вышел новый трейлер симулятора кота с открытым миром и магией

Представители независимой студии Zod Media поделились геймплейным трейлером симулятора кота. В Super Cat Simulator геймеров ждут открытый мир, качественная графика и совсем немного магии.

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В ролике показано, как кот исследует различные локации и прыгает по своеобразным «островам безопасности»:

Исследуйте яркий и интерактивный виртуальный мир, играя за кастомизируемого кота, используя магические способности для выполнения квестов, обнаружения спрятанных сокровищ и взаимодействия с другими животными.