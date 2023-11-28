Представлен геймплейный трейлер карты «Рондо» для PUBG: Battlegrounds

Авторы PUBG: Battlegrounds представили геймплейный трейлер грядущей карты «Рондо», где показали перестрелки в разных локациях и погони на авто.

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Ранее создатели упоминали, что карта станет «самой большой игровой областью», а игроки смогут посетить красочные постройки и изучить разнообразный ландшафт.

Пользователей ждут как большие открытые пространства с холмами и горами, так и городская зона с небоскрёбами. При этом размеры карты открывают огромное пространство для стратегического манёвра — как на своих двоих, так и на транспорте.

Ещё в трейлере уделили внимание возможности создавать свою собственную линию укрытия из пирамидоподобных блоков, которые здесь падают с небес по вызову.

Карта станет доступна на PC вместе с обновлением 27.1, которое выйдет 6 декабря. А вот игрокам на консолях придётся подождать «Рондо» подольше — до 14 декабря.