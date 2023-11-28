Представлен геймплейный трейлер карты «Рондо» для PUBG: Battlegrounds

Перестрелки и погони на авто в геймплейном трейлере карты «Рондо» для PUBG
Авторы PUBG: Battlegrounds представили геймплейный трейлер грядущей карты «Рондо», где показали перестрелки в разных локациях и погони на авто.
Ранее создатели упоминали, что карта станет «самой большой игровой областью», а игроки смогут посетить красочные постройки и изучить разнообразный ландшафт.
Пользователей ждут как большие открытые пространства с холмами и горами, так и городская зона с небоскрёбами. При этом размеры карты открывают огромное пространство для стратегического манёвра — как на своих двоих, так и на транспорте.
Ещё в трейлере уделили внимание возможности создавать свою собственную линию укрытия из пирамидоподобных блоков, которые здесь падают с небес по вызову.
Карта станет доступна на PC вместе с обновлением 27.1, которое выйдет 6 декабря. А вот игрокам на консолях придётся подождать «Рондо» подольше — до 14 декабря.
Сама PUBG, кстати, попала и в свежий чарт Steam, правда только на девятое место.