В России разработают онлайн-игру за 2,7 млрд рублей

Студия разработки видеоигр Lesta Games, обладающая авторскими правами на World of Tanks в России , анонсировала разработку новой крупнобюджетной онлайн-игры на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщает издание Forbes.

Lesta Games выпускает и поддерживает такие онлайн-игры, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz на ПК и смартфонах. Компания самостоятельно развивает перечисленные проекты под на территории России и Белоруссии с конца прошлого года. Lesta Games получила права на эти игры после разделения бизнеса компании Wargaming. Последняя продолжила развивать эти же игры под оригинальными названиями — World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships — за пределами России и Белоруссии.