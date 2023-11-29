В России разработают онлайн-игру за 2,7 млрд рублей

Студия разработки видеоигр Lesta Games, обладающая авторскими правами на World of Tanks в России, анонсировала разработку новой крупнобюджетной онлайн-игры на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщает издание Forbes.
Разработка нового проекта ведется в московском офисе Lesta Games. Бюджет игры оценивается в $25-30 млн, что равно примерно 2,2 — 2,7 млрд руб. по курсу на 29 ноября 2023 года.
Информации о новой игре мало. Операционный директор игры «Мир танков» Борис Синицкий сказал только то, что проект не связан с темой танков и будет многопользовательским. Также известно, что эта игра станет первым продуктов Lesta Games на движке Unreal Engine 5.
Информация о возможных сроках выхода игры не раскрывается.
Lesta Games выпускает и поддерживает такие онлайн-игры, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz на ПК и смартфонах. Компания самостоятельно развивает перечисленные проекты под на территории России и Белоруссии с конца прошлого года. Lesta Games получила права на эти игры после разделения бизнеса компании Wargaming. Последняя продолжила развивать эти же игры под оригинальными названиями — World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships — за пределами России и Белоруссии.