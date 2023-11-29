В России разработают онлайн-игру за 2,7 млрд рублей

Студия разработки видеоигр Lesta Games, обладающая авторскими правами на World of Tanks в России, анонсировала разработку новой крупнобюджетной онлайн-игры на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщает издание Forbes.

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Разработка нового проекта ведется в московском офисе Lesta Games. Бюджет игры оценивается в $25-30 млн, что равно примерно 2,2 — 2,7 млрд руб. по курсу на 29 ноября 2023 года.

Информации о новой игре мало. Операционный директор игры «Мир танков» Борис Синицкий сказал только то, что проект не связан с темой танков и будет многопользовательским. Также известно, что эта игра станет первым продуктов Lesta Games на движке Unreal Engine 5.

Информация о возможных сроках выхода игры не раскрывается.